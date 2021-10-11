Ждет подписи от непонятно кого: в Раде новая интрига с законом об олигархах

Депутаты приняли скандальный закон, но подписать его будет проблематично. Коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде передали на подпись спикеру парламента законопроект №5599 об олигархах. Вот только проблема в том, кто его теперь подпишет – новый или старый глава ВР.
Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, закон решили передать на подпись уже измененный, не в таком виде, как он был принят в Раде.
"По моей информации профильный комитет уже передал на подпись закон №5599 про олигархов. Каким-то "чудесным" образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (реестр олигархов оставили только для СНБО). То есть передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо. По такой логике могли бы символично и в Трускавце проголосовать закон под диджей-сет we will rock you", – написал Железняк.
Но главная интрига теперь заключается в том, кто будет подписывать документ.
"Ведь в момент голосования №5599 главой Рады был Разумков. Другого закон не дает. Да и решение Конституционного суда говорит, что подписывает законы спикер, который был на то время. Но раз текст так "бронетанково" исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру (Руслану Стефанчуку. – Ред.)", – объяснил нардеп.
Отметим, на днях экс-спикер Дмитрий Разумков четко заявил, что подпишет закон только в той редакции, которая была принята в парламенте. Если ему принесут на подпись исправленный вариант – не подпишет.
Что не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
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