Ждет подписи от непонятно кого: в Раде новая интрига с законом об олигархах

В Верховной Раде передали на подпись спикеру парламента законопроект №5599 об олигархах. Вот только проблема в том, кто его теперь подпишет – новый или старый глава ВР.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, закон решили передать на подпись уже измененный, не в таком виде, как он был принят в Раде.

"По моей информации профильный комитет уже передал на подпись закон №5599 про олигархов. Каким-то "чудесным" образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (реестр олигархов оставили только для СНБО). То есть передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо. По такой логике могли бы символично и в Трускавце проголосовать закон под диджей-сет we will rock you", – написал Железняк.

Но главная интрига теперь заключается в том, кто будет подписывать документ.

"Ведь в момент голосования №5599 главой Рады был Разумков. Другого закон не дает. Да и решение Конституционного суда говорит, что подписывает законы спикер, который был на то время. Но раз текст так "бронетанково" исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру (Руслану Стефанчуку. – Ред.)", – объяснил нардеп.

Отметим, на днях экс-спикер Дмитрий Разумков четко заявил, что подпишет закон только в той редакции, которая была принята в парламенте. Если ему принесут на подпись исправленный вариант – не подпишет.

