Чекає на підпис від незрозуміло кого: в Раді нова інтрига з законом про олігархів

Депутати прийняли скандальний закон, та підписати його буде проблематично. Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді передали на підпис спікеру парламенту законопроєкт №5599 про олігархів. Ось тільки проблема в тому, хто його тепер підпише – новий або старий глава ВР.

Про це повідомив в Telegram глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, закон вирішили передати на підпис вже змінений, не в такому вигляді, як він був прийнятий в Раді.

"За моєю інформацією профільний комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "чудесним" чином в самому комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (реєстр олігархів залишили тільки для РНБО). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому. Виходить взагалі неважливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба. За такою логікою могли б символічно і в Трускавці проголосувати закон під діджей-сет we will rock you", – написав Железняк.

Але головна інтрига тепер полягає в тому, хто буде підписувати документ.

"Адже в момент голосування №5599 главою Ради був Разумков. Іншого закон не дає. Та й рішення Конституційного суду говорить, що підписує закони спікер, який був на той час. Але раз текст так "бронетанково" виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру (Руслану Стефанчуку. – Ред.)", – пояснив нардеп.

Відзначимо, днями ексспікер Дмитро Разумков чітко заявив, що підпише закон тільки в тій редакції, яка була прийнята в парламенті. Якщо йому принесуть на підпис виправлений варіант – не підпише.

Що не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.

На наступний день після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756) . Ось і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.