Зеленский рассказал, сколько денег Украина потеряла из-за паники

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Президент Владимир Зеленский заявил, что паника из-за угрозы вторжения России вылилась в огромные экономические потери для Украины.
"Разная информация из разных источников не может путать и запутывать наше государство, потому что начинается экономическая паника. Приведу пример, сколько нам это стоит. У нас рекордный ВВП в прошлом году. У нас за короткое время было около 6,5 миллиарда новых инвестиций в 2021 году. Но после начала такого "другого информационного пространства" 12,5 миллиарда вывели денег из Украины", – подчеркнул президент во время брифинга 28 января, который транслировал телеканал "Украина 24".
Зеленский также отметил, что панику также провоцируют заявления союзников Украины:
"Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им – нам нужно сегодня стабилизировать экономику нашего государства из-за всех этих сигналов, что завтра война. Сигналы шли даже от уважаемых лидеров государств. Они откровенно, даже не дипломатическим языком, говорят – завтра будет война. Это паника, паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству?"
Зеленский хочет финансовых гарантий для Украины
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с инвестициями в украинскую экономику. Отвечая на вопрос, как он оценивает потребности Украины в заимствованиях, президент ответил, что тут "вопрос не в деньгах".
"Вопрос в финансовых гарантиях, это инвестиции, вопрос не в суммах. Мы получим поддержку, получаем макрофинансовую помощь от ЕС. Мы говорим о сигналах разных стран – ЕС, США, Канады. Для стабилизации экономики мы потратим около 4-5 млрд, эта сумма очень нужна. Но вопрос не в сумме. Главное, что верят в стойкость нашей экономики и дают сигналы", – сказал президент.