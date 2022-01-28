Зеленський розповів, скільки грошей Україна втратила через паніку

Зеленський стурбований економічними втратами України. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що паніка через загрозу вторгнення Росії вилилася у величезні економічні втрати для України.

"Різна інформація з різних джерел не може плутати та заплутувати нашу державу, бо починається економічна паніка. Наведу приклад, скільки нам це коштує. У нас рекордний ВВП минулого року. У нас за короткий час було близько 6,5 мільярда нових інвестицій у 2021. Та після початку такого "іншого інформаційного простору" 12,5 мільярда вивели грошей з України", – наголосив президент під час брифінгу 28 січня, який транслював телеканал " Україна 24 ".

Зеленський також зазначив, що паніку також провокують заяви союзників України:

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"Я почав говорити з лідерами держав і пояснювати їм – нам потрібно сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна. Сигнали йшли навіть від шановних лідерів держав. Вони відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть – завтра буде війна Це паніка, паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?

Зеленський хоче фінансових гарантій для України

Президент Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію з інвестиціями в українську економіку. Відповідаючи на запитання, як він оцінює потреби України у запозиченнях, президент відповів, що тут питання не в грошах.