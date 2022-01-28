"Что вам не дают?": CNN прямо спросил Зеленского о разговорах с Байденом

Президент Украины рассказал, чего страна ждет от США и НАТО

Владимир Зеленский, Джо Байден. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине больше всего нужно от США и чего она не получила для сдерживания России. Он отвечал на вопрос корреспондента CNN на встрече с иностранными журналистами.

"Вы сами все видите, что мы хотим мира, но готовы защищать государство, у нас есть что защищать, поэтому я детально обсуждал детали с Байденом. Вопрос санкций – не только вопрос президента США, другие государства говорят об этом, чтобы не допустить эскалации. Мы говорим о гарантиях безопасности", — сказал Зеленский.

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Он также заявил, что Украине нужна конкретика от НАТО.

"Второй вопрос – уровень нашей армии, несмотря на то, будем мы в НАТО или нет. Мы должны это делать. Но если мы не в НАТО – мы защищаем сами себя. И когда ты один на олин с Россией – вопрос, что такое санкции и для чего они", — сказал президент.