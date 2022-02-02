Зеленский: Мы не отдадим ни клочка земли

Зеленский заявил о готовности Украины защищать свою территорию / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина будет до последнего защищать свою территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать, чтобы защищать нашу родину. После того как у нас оккупировали часть территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности. Я не готов публично говорить, с какой страной о чем мы детально договариваемся и что получаем. Для нас очень важно, что все это оружие — это защита. Мы думаем только о мире, только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Но больше мы не отдадим ни клочка нашей земли, какой бы ни была цена", — сказал он.

Реклама

Зеленский отметил, что имеется отдельный подробный перечень того, что нужно армии. Он напомнил о планах по увеличению численности армии и переводе ее в профессиональную.

Помощь Украине