Зеленський: Ми не віддамо жодного клаптика землі

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Україна до останнього захищатиме свою територію, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити, щоб захищати нашу батьківщину. Після того, як у нас окупували частину територій, ми нарощуємо рівень нашої боєздатності. Я не готовий публічно говорити, з якою країною про що ми детально домовляємось і що отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя — це захист. Ми думаємо тільки про мир, тільки про деокупацію територій і лише дипломатичним шляхом. Та більше ми не віддамо жодного клаптика нашої землі, якою б не була ціна", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що є окремий докладний перелік того, що потрібне армії. Він нагадав про плани щодо збільшення чисельності армії та переведення її у професійну.

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