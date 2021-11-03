Завести партию в Раду или стать президентом – на что нацелился Разумков

Разумков планирует создать свою партию и баллотироваться в президенты Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Украины, нардеп Дмитрий Разумков строит планы на свое политическое будущее. Он заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить те обещания людям, которые не выполнила партия "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли у политика шансы стать следующим главой государства и что ему может помешать.

Цель – парламент и кресло президента

О планах создания собственной партии Разумков рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

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"Я думаю, что это будет партия, которую поддержат люди, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков: "Это будет партия, которую поддержат люди" / Фото: Facebook

При этом нардеп добавил, что хочет менять страну к лучшему.

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"Изменения должны проходить понятно для людей, для бизнеса, для международных партнеров. И главное – они должны иметь четкий план, что и за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести", – подчеркнул Разумков.

В своей будущей партии Разумков желает видеть разных людей с разными мыслями.

"Команда – это не общий какой-то "одобрямс". Если говорим о команде в 2019 году ("Слуге народа"), она базировалась не на скоплении людей, а на принципах. Принципы они у тебя или есть, ты их придерживаешься, или нет. Ключевым вопросом должен быть вопрос профессионализма. Но профессионал должен быть человеком, который придерживается своих обещаний и принципов", – объяснил политик.

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Однако амбиции политика не ограничиваются лишь планами создания собственной партии. Разумков намекнул, что рассматривает вероятность выдвижения своей кандидатуры на следующих президентских выборах.

"Президентские выборы пока не начались. Но раньше все что говорили: из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали", – заявил Разумков журналистам после своей отставки.

"Глоток свежего воздуха" в украинской политике

По мнению украинских политологов, у Разумкова есть шансы стать следующим президентом Украины. Политик не был замешан в каких-либо серьезных скандалах, его не подозревали в причастности к коррупционным схемам и, в целом, политическая репутация нардепа довольна высокая. Ведь многие украинцы разочаровались в Зеленском и не доверяют старым политикам.

"За Разумковым не тянется негативный шлейф. Среди украинских политиков Разумкова можно назвать "глотком свежего воздуха". Этим он привлекает избирателей", – говорит "Сегодня" политолог Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова: "Среди украинских политиков Разумкова можно назвать "глотком свежего воздуха" / Фото: Facebook

Популярность за счет разочарования в Зеленском

Политолог Вадим Карасев отмечает, что популярность Разумкова растет в первую очередь среди тех избирателей, которые разочаровались в Зеленском и недовольны действиями власти.

"Многие считают, что президент поступил с Разумковым несправедливо и поэтому ему симпатизируют", – говорит нам Карасев.

Рейтинг растет

О популярности Разумкова говорят и данные соцопросов. Так, согласно исследованию социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 14 по 20 октября, уровень электоральной поддержки Дмитрия Разумкова по сравнению с концом июля – началом августа вырос с 2% до 6% среди всех опрошенных украинцев. В то же время у действующего президента Украины Владимира Зеленского уровень поддержки уменьшился с 19,5% до 17%.

Снизились также рейтинги ближайших конкурентов Зеленского – лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (поддержка электората упала с 12% до 9%) и сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (с 13% до 7%).

"Разумков перепрыгнул 5%. Это говорит о серьезном потенциале, так как в данном сегменте застряли много политиков, карьера которых забуксовала", – говорит Решмедилова.

У Зеленского, Порошенко и Бойко снижение рейтинга, у Разумкова подъем. Фото: коллаж "Сегодня"

Куда двигаться дальше

В то же время политолог отмечает, что пока еще рано говорить о том, пройдет ли будущая партия Разумкова в парламент и тем более о том, станет ли он президентом.

"Разумков за два года работы в Раде набрался политического опыта и окреп. Но вопрос в том, как и куда он будет двигаться дальше. Насколько он будет аккуратен, прагматичен и актуален", – говорит Решмедилова.

Эксперт отметила, что после отставки Разумков начал проводить принципиально другую работу.

"Пока он двигается правильно, стал более активным, систематически появляется в СМИ, осторожно критикует власть. Сейчас он на пике популярности. Но что будет дальше? Это зависит от того, как он сможет найти ресурсы, собрать правильную команду, соответствовать запросам избирателей и расширить электоральное поле", – объясняет Решмедилова.

С ней соглашается Вадим Карасев.

"Пока популярность Разумкова – ситуативная. Она появилась по инерции после его отставки. Чтобы задержаться на пике славы, необходимо приложить много усилий. До следующих выборов еще есть время, за которое можно нарастить свои силы, но также можно все потерять. Долго удерживать симпатии народа на "несправедливости Зеленского" не получится. Разумкову сейчас нужно приложить максимальные усилия, чтобы удержать и увеличивать свой рейтинг и уже за счет собственных действий", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Долго удерживать симпатии народа на "несправедливости Зеленского" не получится" / Фото: Facebook

Что говорят в Офисе президента

Тем временем на Банковой считают популярность Разумкова преувеличенной и спекулятивно созданной на скандале с его отставкой. По словам сотрудников Офиса президента, через пару месяцев об увольнении Разумкова все забудут и рейтинг нардепа снизится. Некоторые из приближенных к президенту чиновников даже называют Разумкова "ретрополитиком", как бы подчеркивая, что его карьера в политике завершена. В Офисе Зеленского также сомневаются, что Разумков со своей политсилой смогут получить поддержку избирателей на следующих выборах.

На успех повлияют политические тренды

Однако политологи все же не разделяют такую однозначную точку зрения власти.

"Сегодня Разумков уже даже не в начале пути к национальному лидерству, а ближе к середине. И, хотя до финишной прямой еще далеко, шансы у него есть", – говорит политолог Решмедилова.

В то же время эксперт отмечает, что даже если Разумков будет правильно вести свою политическую деятельность, на его успех или неудачу может повлиять ряд факторов и политических трендов.

"Эскалация конфликта на Донбассе, экономические, социальные и многие другие вопросы – все это может влиять на ситуативную популярность тех или иных политиков, как представителей власти, так и оппозиции. Ближе к выборам мы сможем увидеть различные изменения рейтингов. Популярность Разумкова также будет зависеть от того, будет ли он соответствовать политическим трендам", – подытожила Решмедилова.

Популярность Разумкова будет зависеть от того, будет ли он соответствовать политическим трендам / Фото: Facebook