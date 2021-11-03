Завести партію до Ради чи стати президентом – на що націлився Разумков

Разумков планує створити свою партію та балотуватися у президенти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній речник Верховної Ради України, нардеп Дмитро Разумков будує плани на своє політичне майбутнє. Він заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати ті обіцянки людям, які не виконала партія "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента у 2024 році. Сайт "Сегодня" з'ясував, чи має політика шанси стати наступним главою держави і що йому може перешкодити.

Мета – парламент та крісло президента

Про плани створення власної партії Разумков розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

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"Я думаю, що це буде партія, яку підтримають люди, яка базуватиметься на тих принципах, з якими ми йшли у 2019 році. На жаль, багато з них не виконані", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков: "Це буде партія, яку підтримають люди" / Фото: Facebook

При цьому нардеп додав, що хоче змінювати країну на краще.

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"Зміни мають відбуватися зрозуміло для людей, для бізнесу, для міжнародних партнерів. І головне – вони повинні мати чіткий план, що і за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може призвести", – наголосив Разумков.

У своїй майбутній партії Разумков хоче бачити різних людей із різними думками.

"Якщо говоримо про команду в 2019 році ("Слузі народу"), вона базувалася не на скупченні людей, а на принципах. Принципи у тебе або є, ти їх дотримуєшся, або ні. Ключовим питанням має бути питання професіоналізму. Але професіонал має бути людиною, яка дотримується своїх обіцянок та принципів", – пояснив політик.

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Проте амбіції політика не обмежуються лише планами створення своєї партії. Разумков натякнув, що розглядає можливість висунення своєї кандидатури на наступних президентських виборах.

"Президентські вибори поки не почалися. Але раніше все, що казали: з голів Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали", – заявив Разумков журналістам після своєї відставки.

"Ковток свіжого повітря" в українській політиці

На думку українських політологів, Разумков має шанси стати наступним президентом України. Політик не був замішаний у якихось серйозних скандалах, його не підозрювали у причетності до корупційних схем і загалом політична репутація нардепа доволі висока. Адже багато українців розчарувалися у Зеленському та не довіряють старим політикам.

"За Разумковим не тягнеться негативний шлейф. Серед українських політиків Разумкова можна назвати "ковтком свіжого повітря". Цим він приваблює виборців", – каже "Сегодня" політолог Олександра Решмедилова.

Олександра Решмедилова: "Серед українських політиків Разумкова можна назвати "ковтком свіжого повітря" / Фото: Facebook

Популярність за рахунок розчарування у Зеленському

Політолог Вадим Карасьов зазначає, що популярність Разумкова зростає насамперед серед тих виборців, які розчарувалися у Зеленському та незадоволені діями влади.

"Багато хто вважає, що президент вчинив із Разумковим несправедливо, і тому йому симпатизують", – каже нам Карасьов.

Рейтинг зростає

Про популярність Разумкова свідчать і дані соцопитувань. Так, згідно з дослідженням соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 14 по 20 жовтня, рівень електоральної підтримки Дмитра Разумкова порівняно з кінцем липня – початком серпня зріс із 2% по 6% серед усіх опитаних українців. Водночас у чинного президента України Володимира Зеленського рівень підтримки зменшився із 19,5% до 17%.

Знизилися також рейтинги найближчих конкурентів Зеленського – лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка (підтримка електорату впала з 12% по 9%) та співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка (із 13% по 7%).

"Разумків перестрибнув 5%. Це говорить про серйозний потенціал, оскільки в цьому сегменті застрягли багато політиків, кар'єра яких забуксувала", – каже Решмеділова.

У Зеленського, Порошенка та Бойка зниження рейтингу, у Разумкова підйом. Фото: колаж "Сьогодні"

Куди рухатися далі

Водночас політолог зазначає, що поки що рано говорити про те, чи пройде майбутня партія Разумкова до парламенту і тим більше про те, чи стане він президентом.

"Разумков за два роки роботи в Раді набрався політичного досвіду і змужнів. Але питання в тому, як і куди він рухатиметься далі. Наскільки він буде акуратний, прагматичний і актуальний", – каже Решмеділова.

Експерт зазначила, що після відставки Разумков почав проводити принципово іншу роботу.

"Поки він рухається правильно, став активнішим, систематично з'являється у ЗМІ, обережно критикує владу. Нині він на піку популярності. Але що буде далі? Це залежить від того, як він зможе знайти ресурси, зібрати правильну команду, відповідати запитам виборців та розширити електоральне поле", – пояснює Решмеділова.

З нею погоджується Вадим Карасьов.

"Поки що популярність Разумкова – ситуативна. Вона з'явилася за інерцією після його відставки. Щоб затриматися на піку слави, потрібно докласти багато зусиль. До наступних виборів є час, за який можна наростити свої сили, але також можна все втратити. Довго утримувати симпатії народу на "несправедливості Зеленського" не вдасться. Разумкову наразі потрібно докласти максимальних зусиль, щоб утримати та збільшувати свій рейтинг і вже за рахунок власних дій", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Довго утримувати симпатії народу на "несправедливості Зеленського" не вийде" / Фото: Facebook

Що кажуть в Офісі президента

Тим часом на Банковій вважають популярність Разумкова перебільшеною та спекулятивно створеною на скандалі з його відставкою. За словами співробітників Офісу президента, за кілька місяців про звільнення Разумкова всі забудуть і рейтинг нардепа знизиться. Деякі з наближених до президента чиновників навіть називають Разумкова "ретрополітиком", ніби наголошуючи на тому, що його кар'єра в політиці завершена. В Офісі Зеленського також мають сумніви, що Разумков зі своєю політсилою зможуть отримати підтримку виборців на наступних виборах.

На успіх вплинуть політичні тренди

Проте політологи все ж таки не поділяють такий однозначний погляд влади.

"Сьогодні Разумков вже навіть не на початку шляху до національного лідерства, а ближчий до середини. І хоча до фінішної прямої ще далеко, шанси у нього є", – каже політолог Решмедилова.

Водночас експерт зазначає, що навіть якщо Разумков правильно вестиме свою політичну діяльність, на його успіх чи невдачу може вплинути низка факторів та політичних трендів.

"Ескалація конфлікту на Донбасі, економічні, соціальні та багато інших питань – все це може впливати на ситуативну популярність тих чи інших політиків як представників влади, так і опозиції. Ближче до виборів ми зможемо побачити різноманітні зміни рейтингів. Популярність Разумкова також залежатиме від того, чи він відповідатиме політичним трендам", – резюмувала Решмедилова.

Популярність Разумкова залежатиме від того, чи відповідатиме він політичним трендам / Фото: Facebook