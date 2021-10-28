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СЬОГОДНІ Влада Події

Железняк не хоче міняти "Голос" на партію Разумкова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 жовтня, 14:45
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Ярослав Железняк розповів, що його пов'язує із колишнім спікером Верховної Ради.
Залізняк дружить із Разумковим. Але не будує з ним спільне політичне майбутнє / Колаж "Сьогодні"
Залізняк дружить із Разумковим. Але не будує з ним спільне політичне майбутнє / Колаж "Сьогодні"

Знятий, на думку парламентської фракції "Голос", голова фракції "Голос" Ярослав Железняк не поспішає оголошувати про свої нові політичні зв'язки. Він заявив, що поки що не бачить спільного політичного майбутнього з колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю "Українським Новинам".

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"Голос" назавжди?

"Ми з Разумковим правда дружимо, але жодного разу не обговорювали політичне майбутнє. Це та тема, яку я не піднімаю, тому що це не коректно з мого боку ні щодо "Голосу", ні стосовно самого Розумкова. Нехай він на запитання свого політичного майбутнього відповідає сам. Інформацію про якийсь наш з ним спільний проект на даний момент я точно не підтверджую. Моїм політичним лідером залишається Кіра Рудик, а командою – команда партії "Голос" і тут нічого не змінюється" , – пояснив Железняк.

При цьому політик зазначив, що вірить у політичне майбутнє "Голосу" і без колишнього лідера Святослава Вакарчука і без Сергія Притули.

"Я та голова партії Кіра Рудик віримо у проект "Голос". Рейтинги будуть змінюватися багато разів, а якщо президентські перегони будуть першими, то можемо взагалі зараз забути про них – це не має жодного практичного значення. Президентська виборча кампанія вноситиме корективи у те, як відбуватимуться подальші парламентські вибори", – зазначив Железняк.

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Ситуація у "Голосі"

  • 22 жовтня народний депутат від партії "Голос" із групи "Справедливість" Ольга Стефанишина заявила, що Железняка звільнили з посади голови фракції – відповідне рішення фракції зачитав на засіданні новий голова ВР Руслан Стефанчук.
  • Тоді Железняк заявив, що юридичних підстав це не має, і він залишається головою парламентської фракції "Голос".
  • Розбіжності із командою "Справедливості" у Железняка почалися ще місяць тому. У вересні він із трибуни Верховної Ради запропонував "Слузі народу" забрати 11 своїх депутатів.
  • У червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід із "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Наразі він зайнятий формуванням своєї партії для участі у нових виборах.
  • У червні 2020 року народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про складання депутатського мандату.

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