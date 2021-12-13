Зачем РФ собрала армию вблизи Украины – в Минобороны назвали цель

Российская армия вблизи границ стоит не просто так. Коллаж "Сегодня"

Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и регулярно бряцает оружием. Ситуация вокруг границ остается сложной, но украинская армия готова к возможному нападению оккупантов.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

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Что задумала Россия?

Военные отмечают, что Россия периодический перебрасывает и скапливает войска для того, чтобы поддерживать напряженность и осуществлять давление на соседние государства. В Минобороны говорят, что в настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

"Такие действия имеют тактическую цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для РФ. Стратегическая цель таких задач – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства", – заявили военные.

В ведомстве напомнили, что Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря, что препятствует свободному судоходству.

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Украина готова к нападению агрессора

Подразделения Воздушных сил ВСУ несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Также на угрожающих направлениях усилено воздушное прикрытие этих объектов.

В Минобороны уверяют, что военно-политическое руководство Украины своевременно получает разведданные и обменивается ими с разведками других стран.

"Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, приобрела боевой опыт. Сотни тысяч украинцев являются участниками боевых действий. Руководящие должности в Вооруженных силах занимают командиры, прошедшие через войну. ВСУ готовы к любому развитию событий, готовы защищать Украину и давать отпор", – заявили военные.

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Угроза вторжения России