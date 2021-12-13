Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Навіщо РФ зібрала армію поблизу України – у Міноборони назвали мету

Сергій Мартинець
13 грудня, 15:42
Окупанти регулярно демонстративно перекидають солдатів та техніку поблизу наших кордонів

Російська армія поблизу кордонів стоїть не просто так. Колаж "Сьогодні"

Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та регулярно брязкає зброєю. Ситуація навколо кордонів залишається складною, але українська армія готова до можливого нападу окупантів.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

Реклама

Що задумала Росія?

Військові зазначають, що Росія періодично перекидає і накопичує війська для того, щоб підтримувати напругу для тиску на сусідні держави. У Міноборони кажуть, що зараз фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

"Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", – заявили військові.

У відомстві нагадали, що Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

Реклама

Україна готова до нападу агресора

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Також на загрозливих напрямках посилено повітряне прикриття цих об'єктів.

У Міноборони запевняють, що військово-політичне керівництво України вчасно отримує розвідувальні дані та обмінюється ними з розвідками інших країн.

"Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, набула бойового досвіду. Сотні тисяч українців є учасниками бойових дій. Керівні посади у Збройних силах обіймають командири, які пройшли через війну. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, готові захищати Україну та давати відсіч", – заявили військові.

Реклама

Загроза вторгнення Росії

  • Поки Кремль і Захід торгуються з українського питання, вирішуючи свої завдання, Україна готується до найгіршого сценарію – повномасштабної війни. Хоча і в МЗС РФ, і в Генштабі запевняють, що не збираються нападати на Україну.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов заявляв, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил та засобів для ведення бою.
  • А нещодавно західні ЗМІ опублікували карту можливого удару Росії по Україні. Журналісти вказали на три етапи вторгнення: з півдня, потім зі сходу та з боку Білорусі.