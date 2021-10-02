За оставку Разумкова уже собрано более 150 подписей

"Большая фракция" проходит без Разумкова, но со сбором подписей против него / Коллаж "Сегодня"

На полях съезда "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, собрано уже более 150 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом стало известно журналисту сайта "Сегодня", который находится в Трускавце.

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"Депутаты от "Слуг" разделились на два лагеря. Одни говорят, что никакие подписи не собираются, другие, что их уже более сотни. Кто их собирает и как, никто не признается", – рассказал корреспондент "Сегодня" Дмитрий Гордийчук.

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Судя по ответам народных депутатов, можно сказать, что подписывают листы за отставку далеко не все избранники. Те, кто отказывается, говорят, что никакого давления на них не оказывается.

Как развивались события

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".