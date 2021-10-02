За відставку Разумкова вже зібрано понад 150 підписів

"Велика фракція" проходить без Разумкова, але зі збором підписів проти нього / Колаж "Сьогодні"

На полях з'їзду "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрано вже більше 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це стало відомо журналісту сайту "Сьогодні", який знаходиться в Трускавці.

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"Депутати від "Слуг" розділилися на два табори. Одні кажуть, що ніякі підписи не збираються, інші, що їх уже більше сотні. Хто їх збирає і як, ніхто не зізнається", – розповів кореспондент "Сьогодні" Дмитро Гордійчук.

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Судячи з відповідей народних депутатів, можна сказати, що підписують листи за відставку далеко не всі обранці. Ті, хто відмовився, кажуть, що ніякого тиску на них не відбувається.

Підтвердження

"Сьогодні фракція політичної партії "Слуга Народу" передала народним депутатам бланки для збирання підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України. Наразі члени фракції почали працювати з даним документом, а про результати офіційно буде повідомлено згодом", – написала у себе в Телеграмі прес-секретар партії Юлія Палійчук.

Як розвивалися події

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".