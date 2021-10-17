Ясько в свой день рождения показала "семейные" фото с Саакашвили

Ясько празднует день рождения, но без Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат Елизавета Ясько к своему дню рождения опубликовала совместные фото с Михеилом Саакашвили, который удерживается в Грузии. Для нее лучшим подарком было бы присутствие возлюбленного рядом.
Об этом политик написала в Facebook.
Сегодня депутату исполняется 31 год, но ей не до праздника.
"У меня день рождения. И я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе. Я верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится, и что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни. Я бы очень хотела это в день рождения", – написала Ясько.
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
"Любовный треугольник" Саакашвили
- После того как 1 октября Саакашвили прилетел в Грузию и был арестован, он вместе с Ясько сделали совместное признание в любви.
- Позже Ясько привезла в СИЗО возлюбленному передачу, но ее не пускали на свидание со скандальным заключенным.
- Также она рассказывала грузинским СМИ, как Украина ценит Саакашвили. При этом она так и не ответила на вопрос, как Саакашвили пересек две границы.
- В свою очередь Сандра Рулофс сделала заявление об измене мужа с Ясько. Несмотря на то, что он ушел к другой, она продолжает его поддерживать.
- Позже Саакашвили поставил точку в "любовном треугольнике" с Ясько и Сандрой Рулофс. Он поблагодарил свою официальную супругу, но их пути расходятся.