"Я ошибся в людях" – Разумков заявил о прекращении борьбы с нарушениями в Раде

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выносить голосование об его отставке в четверг, 7 октября, грубое нарушение регламента.

Об этом он сказал на брифинге.

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"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях, ценностях, но не ошибся с людьми, которые меня сюда делегировали", – сказал Разумков.

Также он добавил, что время все расставит по своим местам.

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Что известно об отставке Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".