"Я не окажусь за решеткой": Порошенко сообщил плохую новость для Зеленского

Порошенко предупредил Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что обязательно вернется в страну и уверен, что его не отправят в СИЗО.

Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.

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Он считает, что главная цель действующих властей – напугать его уголовным делом.

"Владимир Александрович (Зеленский), я за пять лет своего президентства дал отпор Путину вместе с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать и не вас бояться", – сказал политик.

Порошенко отмечает, что Зеленский этим уголовным преследованием – очередными посадками – якобы отвлкает внимание общественности.

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"У меня плохая новость для вас, Владимир Александрович, я возвращаюсь и возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, это того не стоит. Возвращаюсь, чтобы защищать Украину. Я, безусловно, вернусь, я понимаю все риски. Я знаю все, чем Зеленский хочет меня напугать", – подчеркнул он.

На вопрос, как он себе представляет борьбу из-за решетки, политик ответил: "Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли".

"Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году", – резюмировал Порошенко.

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А как дела у самого Порошенко?

24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.

Отметим, что Зеленский предупреждал своего оппонента еще во время дебатов на "Олимпийском", чтобы тот не сбегал из Украины, если за него возьмутся правоохранители. Зеленский считает, что дело против Порошенко вряд ли как-то повлияет на ситуацию внутри государства.

Правоохранители мотивируют необходимость ареста тем, что до этого политик не явился в ГБР по повестке. Более того, в Госбюро расследований посоветовали пятому президенту не скрываться, иначе его ждет самая суровая мера пресечения.

Тем временем Порошенко уже заявил, что 17 января возвращается в Украину. Более того, адвокаты политика даже попросили суд назначить на 17-тое заседание по рассмотрению меры пресечения – он готов сам явиться в суд, без наручников.

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