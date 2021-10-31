Выборы в Грузии: проигравшая оппозиция выходит на уличный протест

Оппозиция недовольная результатами выборов / Фото: Коллаж: Сегодня

После оглашения предварительных результатов местных выборов в Грузии, оппозиция анонсировала первую акцию протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава партии Единое национальное движение Ника Мелия.

"Вчера борьба не закончилась — вчера борьба только началась. Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно. Сегодня в 19:00 мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук", — заявил он.

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Раннее мы писали о том, что Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования второго тура местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и пяти самоуправляющих городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Выборы в Грузии

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Голодовка Саакашвили

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждал, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

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27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.