Второй срок Зеленского и танец "краба" Безуглой: что сняла единственная камера на ночной тусовке в Трускавце

Вечеринка со "слугами народа" в Трускавце удалась на славу / Коллаж "Сегодня"

На съезде в Трускавце народные депутаты со "Слуги народа" не только решали судьбу уже бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и встречались с руководством страны, но и знатно развлекались. Для нескольких десятков журналистов устроили совместный ужин. Но он закончился ближе к 21:00. А настоящую тусовку организовали на следующий день. Туда из представителей прессы пригласили только Екатерину Осадчую, которая в своей программе показала, как на самом деле отдыхают "слуги".

Реклама

Диджей Браун и хиты 90-х

Давид Арахамия отыграл свой фирменный диджей-сет. Говорит, замиксовал современные треки и хиты 80-90-х годов. С его слов, пластинку крутил для коллег бесплатно:

"Я хотел, конечно, потроллить немного, сказать, что мне партия заплатила, задекларировать это. Но я потом решил, что не буду с этим играться, потому что НАПК, проверки и так далее".

Выступление диджея Девида Брауна aka главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии / Скриншот из программы "Светская жизнь"

А ещё глава фракции "Слуга народа" признался, что это ему нужно сказать спасибо за разрешение ходить в Офис президента в шортах и кроссовках. Ведь его первая реформа касалась не правоохранительных органов и не судебной системы, а смены делового дресс-кода на кэжуал. На неё Арахамия потратил более двух месяцев!

Реклама

Горячие танцы парламентариев

Сменив обстановку, нардепы позволили себе расслабиться и оторваться по полной. Ещё бы — в сессионном зале нет места танцам. Особого внимания удостоились специфичные движения Марьяны Безуглой. Их в сети уже окрестили "танцем краба".

Народный депутат Марьяна Безуглая на кураже / Скриншот из программы "Светская жизнь"

Реклама

Зажигали, не жалея ног, и молодежь, и политики с опытом. Президент вместе со своим окружением скромно смотрел на действо и махал головой в такт музыке.

Президент Зеленский и его помощники сдерживаются, чтобы не податься в пляс / Cкриншот из программы "Светская жизнь"

Второй срок не исключен

В интервью Осадчей Владимир Зеленский признался, что подобные неформальные мероприятия монобольшенства одобряет. Более того, посмеялся с номинаций, которые получали депутаты. Рассказал о том, что собирается после окончания каденции переезжать в новый дом. Правда, пока решают: будут ли строить его с нуля, или купят готовый особняк. Но, судя по настроению главы государства, время подумать ещё есть, ведь он не исключает, что будет баллотироваться на второй срок.

"Это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать. И только от этого", — резюмировал Зеленский.

Президент ответил на вопрос о втором сроке / Скриншот из программы "Светская жизнь"

Квартирант собственной жены

Как известно, Руслан Стефанчук, которого парламент избрал новым спикером, ранее подавал документы на возмещение аренды жилья, которое он снимал у своей тещи. Но глава ВРУ заверил, что компенсацию больше не просит, а ту сумму, которые получил, вернул обратно государству. Говорит, что продолжает жить в той же квартире, но теперь снимает ее не у тещи, а...у жены!