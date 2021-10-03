Разумкова таки уволят? Большинство "слуг" за отставку

Депутаты готовы сменить главу парламента – уже даже известна дата начала процедуры увольнения спикера

Разумкову, судя по всему, осталось не долго в кресле спикера. Коллаж "Сегодня"

На заседании фракции "Слуги народа" уже собрали 150 подписей для вынесения в сессионный зал парламента рассмотрения вопроса об отставке главы Верховной Рады Дмитрий Разумкова. Внутрифракционное голосование показало – почти все за его увольнение.

Об этом написала в Telegram нардеп "СН" Юлия Гришина.

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Она напомнила, что заседание фракции проходило с участием президента Владимира Зеленского. Против отставки Разумкова высказались всего несколько депутатов из более чем 200.

"Откровенно обсудили позиции по главе Верховной Рады. Против отставки Разумкова проголосовало меньше 10 человек. Точное количество даже не скажу, так как эти единичные поднятые руки сильно затерялись в общем количестве тех, кто "за". Теперь нас ждет голосование в зале. Ждать будем недолго", – написала Гришина.

Как мы уже писали, накануне на заседании фракции путем голосования депутатами принято решение – в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности.

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Отставка Разумкова