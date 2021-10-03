Шаолинь года и турбо жим-жим: "слугам народа" раздали "партийные Оскары"

В Трускавце депутатам "Слуги народа" раздали премии "Слугам по заслугам", т.н. "партийные Оскары" особо отличившимся членам фракции за работу в парламенте.
Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
Всего было 16 номинаций, 10 из них серьезных:
- "Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
- "Шаолинь года" – Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
- "Настойчивость года" – Галина Третьякова, которая несмотря на "хейт" (критику), не отходила от своей позиции.
- "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.
- "Децентрализатор года" – Виталий Безгин.
- "Красная кнопка года" – Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты (то есть выступала против позиции "СН").
- "Отец года" – Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
- "Инвест-няня года" – председатель Временной следственной комиссии по защите инвесторов Галина Янченко.
- "Пчелы против меда" – Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
- "Количество и качество" – Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.
Были и шесть шуточных номинации:
- "Чем бы депутат ни тешился" – Жан Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
- "Немножко по-мобильному" – Михаил Радуцкий за известную матерную переписку в мессенджере.
- "ЦВЛ" (цитаты великих людей) – Давид Арахамия и Александр Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами (про корабельную сосну).
- "18+" – Галина Третьякова за переписку о матрасе.
- "Что это было" – Роксолана Пидласа за законопроект о полупроводниках.
- "Турбо жим-жим" – победил Николай Тищенко.
Что еще интересного у "слуг" в Трускавце
Депутаты в первый день съезда, 1 октября, провели совместный с журналистами смарт-ужин, на котором представители СМИ могли не только позадавать вопросы парламентариям, но и выпить вина и сыграть с ними в настольные или компьютерные игры.
"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности. Уже собраны 150 подписей, которые позволяют инициировать голосование по этому вопросу в сессионном зале парламента.
Тем временем у Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце. При этом сам он пробежал всего два километра, чтобы "не обгореть".