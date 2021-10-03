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Шаолинь года и турбо жим-жим: "слугам народа" раздали "партийные Оскары"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 09:28
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Было десять серьезных номинаций и шесть смешных – Галина Третьякова взяла две статуэтки
Слуги получили по заслугам. Коллаж "Сегодня"
Слуги получили по заслугам. Коллаж "Сегодня"

В Трускавце депутатам "Слуги народа" раздали премии "Слугам по заслугам", т.н. "партийные Оскары" особо отличившимся членам фракции за работу в парламенте.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

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Всего было 16 номинаций, 10 из них серьезных:

  • "Ответственность года" – Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
  • "Шаолинь года" – Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всего времени.
  • "Настойчивость года"Галина Третьякова, которая несмотря на "хейт" (критику), не отходила от своей позиции.
  • "Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.
  • "Децентрализатор года" – Виталий Безгин.
  • "Красная кнопка года"Людмила Буймистер за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты (то есть выступала против позиции "СН").
  • "Отец года" – Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
  • "Инвест-няня года" – председатель Временной следственной комиссии по защите инвесторов Галина Янченко.
  • "Пчелы против меда" – Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.
  • "Количество и качество" – Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

Были и шесть шуточных номинации:

  • "Чем бы депутат ни тешился" – Жан Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
  • "Немножко по-мобильному" – Михаил Радуцкий за известную матерную переписку в мессенджере.
  • "ЦВЛ" (цитаты великих людей) – Давид Арахамия и Александр Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами (про корабельную сосну).
  • "18+" – Галина Третьякова за переписку о матрасе.
  • "Что это было" – Роксолана Пидласа за законопроект о полупроводниках.
  • "Турбо жим-жим" – победил Николай Тищенко.

Что еще интересного у "слуг" в Трускавце

Депутаты в первый день съезда, 1 октября, провели совместный с журналистами смарт-ужин, на котором представители СМИ могли не только позадавать вопросы парламентариям, но и выпить вина и сыграть с ними в настольные или компьютерные игры.

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"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности. Уже собраны 150 подписей, которые позволяют инициировать голосование по этому вопросу в сессионном зале парламента.

Тем временем у Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце. При этом сам он пробежал всего два километра, чтобы "не обгореть".

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