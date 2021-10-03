Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Шахтер: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Мы наглые: Зеленский дал оценку внешней политике Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 10:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава государства признает, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в ЕС в ближайшие годы
Зеленский четко охарактеризовал шаги Украины на международной арене. Коллаж "Сегодня"
Зеленский четко охарактеризовал шаги Украины на международной арене. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на заседании "Большой фракции" в Трускавце назвал главной внешнеполитической победой Украины то, что наша страна обрела более значимый статус в мировой геополитике.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Реклама

Он отметил, что Офис президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в текущем году.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – сказал Зеленский.

Напомним, в июле СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины. В общем стратегия включает 254 пункта, но выделены шесть приоритетных направлений.

А что там со вступлением в ЕС?

  • Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.
  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.
  • А в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
  • Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что Украина станет членом НАТО и ЕС через 15-20 лет. При этом он считает, что реформы в Украине можно было бы ускорить для евроинтеграции, если бы был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства Украины.
Реклама

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требованиям реформ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 октября 1991. В Елисейском дворце состоялась встреча Леонида Кравчука с президентом Франции Франсуа Миттераном

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

62 792

заболело за неделю в Украине

+43%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять