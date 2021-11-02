"Вся тюрьма смеется": противники Саакашвили заподозрили его в имитации голодовки

Противники политика не верят в то, что он голодает / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что находящийся в СИЗО бывший президент Грузии Михеил Саакашвили имитирует голодовку. Об этом пишет Грузия онлайн.

"Если человек месяц голодает, это его право, мы тут ни при чем. Наша обязанность — поддерживать стандарты прав человека и предоставлять соответствующую медицинскую помощь, что и делает правительство", – сказал политик.

Он отметил, что вся тюрьма над ним смеется из-за того, что он любит газировку.

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"Я еще раз повторю, что вся тюрьма смеется над тем, что он любит лимонад. Мы рады, что реально его здоровье не находится под угрозой. В целом этот вопрос не вызывает интерес, когда один из заключенных голодает. Один из заключенных — это Саакашвили, на котором лежит вина в более тяжких преступлениях", – сказал он.

В то же время один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе накануне заявлял, что человек может без еды прожить 40 дней, и если Саакашвили на 41-й день будет жив и здоров, значит, эта тема о его голодовке закроется.

"Все мы слышали, что человек может голодать 40 дней, и мы ждем 41-го дня, и я уверен, что этот человек будет здоров. Тогда больше не будет повода для разговоров ни у меня, ни у нескольких телеканалов", – сказал он.

Ранее оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани заявил, что Михеил Саакашвили должен прекратить голодовку, так как он нужен для борьбы, которую Грузия ведет с Россией.

Голодовка Саакашвили

Политик голодает уже 33-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

1 ноября Саакашвили передал послание, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.

Ситуация в Грузии

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов. Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Согласно данным ЦИК республики, представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов. В Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.