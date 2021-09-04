Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск США из Афганистана – политические итоги недели

Украинский президент провел переговоры с американским коллегой, а Штаты покинули захваченный талибами Афганистан / Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Джо Байденом, а нардепа Виктора Медведчука суд оставил под домашним арестом.
Понедельник – Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с Байденом
Президент Украины вылетел в США. несмотря на то, что встречу Владимира Зеленского с Джозефом Байденом перенесли на 1 сентября, однако украинский лидер решил перед переговорами провести ряд важных встреч. Два дня по прилете он провел в Вашингтоне и после – в Калифорнии
Вторник. Зеленский в США и окончание войны в Афганистане
Президент Украины Владимир Зеленский в этот день, находясь с рабочим визитом в США, в ожидании встречи с американским коллегой Джо Байденом успел подписать с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольм совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.
А спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане. Соответствующее заявление было сделано Пентагоном во вторник рано утром 31 августа.
"В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия и сама война завершена", – сказал Кирби.
Также пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана".
Среда. Встреча Зеленского и Байдена
В Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом СШАДжозефом Байденом. Она началась с заявления американского лидера, что США сохраняют приверженность суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России. Также он отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.
Также во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.
Владимир Зеленский также предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что Байден посетит наше государство с визитом.
Хозяин Белого домавысказал желание еще раз посетить Киев, где он был в 2015 году в качестве вице-президента.
Четверг. Медведчука оставили под арестом – решение суда
2 сентября, в Киеве прошло судебное заседание по продлению меры пресечения депутату Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.
Суд продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября.
Пятница. Зеленский высказался об отношениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в отношениях Украины и России будет положительный результат.
"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать", – отметил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что "с годами что-то изменится", потому что "мы все равно соседи, и будет положительный результат".