Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск США из Афганистана – политические итоги недели

Украинский президент провел переговоры с американским коллегой, а Штаты покинули захваченный талибами Афганистан / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Джо Байденом, а нардепа Виктора Медведчука суд оставил под домашним арестом.

Понедельник – Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с Байденом

Президент Украины вылетел в США. несмотря на то, что встречу Владимира Зеленского с Джозефом Байденом перенесли на 1 сентября, однако украинский лидер решил перед переговорами провести ряд важных встреч. Два дня по прилете он провел в Вашингтоне и после – в Калифорнии

Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Вторник. Зеленский в США и окончание войны в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день, находясь с рабочим визитом в США, в ожидании встречи с американским коллегой Джо Байденом успел подписать с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольм совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

В Вашингтоне уже подписаны первые совместные документы / Фото Офиса президента Украины

А спикер Министерства обороны США Джон Кирби объявил об окончании войны в Афганистане. Соответствующее заявление было сделано Пентагоном во вторник рано утром 31 августа.

"В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия и сама война завершена", – сказал Кирби.

Также пресс-секретарь оборонного ведомства сообщил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана".

Среда. Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом СШАДжозефом Байденом. Она началась с заявления американского лидера, что США сохраняют приверженность суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России. Также он отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

Встреча завершилась публикацией совместного заявления двух стран о стратегическом партнерстве Украины и США / Фото Reuters

Также во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.

Реклама

Владимир Зеленский также предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что Байден посетит наше государство с визитом.

Хозяин Белого домавысказал желание еще раз посетить Киев, где он был в 2015 году в качестве вице-президента.

Четверг. Медведчука оставили под арестом – решение суда

2 сентября, в Киеве прошло судебное заседание по продлению меры пресечения депутату Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.

Суд продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября.

Суд продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября / Фото "Сегодня"

Пятница. Зеленский высказался об отношениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в отношениях Украины и России будет положительный результат.

"У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "с годами что-то изменится", потому что "мы все равно соседи, и будет положительный результат".