Санкции против "Северного потока – 2" и агрессия РФ – первые заявления после встречи Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США в Белом доме продолжалась вдвое больше запланированного, на ней в частности обсуждалась возможность санкций против РФ

В Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена / twitter.com/POTUS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Украины перед лицом агрессии России, а также сотрудничество по энергетической безопасности.

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Соответствующее сообщение появилось в Twitter Байдена через час после встречи.

"Сегодня во время встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наши общие демократические ценности", – написал глава Белого дома.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии корреспонденту "Украина 24" по итогам встречи с Байденом, что в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе – США будут вводить санкции.

"Есть вопросы энергетической безопасности и есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент (Джо Байден. – Ред.) со мной лично. Он понимает, что сегодня это приоритетный вопрос для Украины", – сказал он.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча президентов Украины и США продолжалась вдвое больше запланированного.

"Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Энтони Блинкена по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", – отметил Кулеба.

Как проходила встреча

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

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Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа прибыли в США с официальным визитом.

Напомним, после первого дня в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки проходит чрезвычайно результативно.