Джо Байден хочет вернуться в Киев

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент США выразил желание еще раз побывать в Украине

В 2015 году Байден был в Киеве в качестве вице-президента США. Теперь хочет побывать в статусе президента / Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден хочет побывать в Украине. Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Байден высказал свое желание в самом начале переговоров в Белом Доме 1 сентября, сообщает американский телеканал Fox News.

"Я до сих пор помню возможность, которая у меня была для выступления в Верховной Раде несколько лет назад. И я с нетерпением жду возможности вернуться однажды и увидеть вас", – сказал Байден.

Напомним, 8 декабря 2015 года в качестве вице-президента США Джо Байден выступил в Верховной Раде Украины. Тогда он заявил, что США не признавали и никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Теперь уже в качестве лидера мировой державы Байден заявил, что США будут продолжать стоять вместе с Украиной против российской агрессии.

Что известно о визите

Во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список с именами 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.

Президент США подтвердил, что Украина получит 60 млн долларов дополнительной оборонной помощи.

Украина и США договорились активизировать работу Комиссии стратегического партнерства, созданной для сотрудничества двух стран и поддержки США для вступления Украины в НАТО.