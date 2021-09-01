Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Джо Байден хочет вернуться в Киев

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 сентября, 23:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время встречи с Владимиром Зеленским президент США выразил желание еще раз побывать в Украине
В 2015 году Байден был в Киеве в качестве вице-президента США. Теперь хочет побывать в статусе президента / Коллаж "Сегодня"
В 2015 году Байден был в Киеве в качестве вице-президента США. Теперь хочет побывать в статусе президента / Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден хочет побывать в Украине. Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Байден высказал свое желание в самом начале переговоров в Белом Доме 1 сентября, сообщает американский телеканал Fox News.

"Я до сих пор помню возможность, которая у меня была для выступления в Верховной Раде несколько лет назад. И я с нетерпением жду возможности вернуться однажды и увидеть вас", – сказал Байден.

Читайте также:

Напомним, 8 декабря 2015 года в качестве вице-президента США Джо Байден выступил в Верховной Раде Украины. Тогда он заявил, что США не признавали и никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Теперь уже в качестве лидера мировой державы Байден заявил, что США будут продолжать стоять вместе с Украиной против российской агрессии.

Что известно о визите

  • Во время встречи в Белом доме Зеленский передал своему американскому коллеге список с именами 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Он попросил Байдена поспособствовать их возвращению домой.
  • Президент США подтвердил, что Украина получит 60 млн долларов дополнительной оборонной помощи.
  • Украина и США договорились активизировать работу Комиссии стратегического партнерства, созданной для сотрудничества двух стран и поддержки США для вступления Украины в НАТО.
Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2075 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять