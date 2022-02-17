Все ехали на работу, а не убегали: Резников рассказал, как Киев встретил "вторжение РФ"

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На фоне информации западных СМИ о том, что Российская Федерация может вторгнуться в Украину 16 февраля, все говорили, что "будут пробки на выезде из Киева".

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

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"Я остаюсь в стране"

Среди прочего министр отметил, что въехать в Киев в 07:30 можно было с трудом, потому что все "ехали на работу".

"Я остаюсь в стране. Моя семья, близкий круг друзей и родственников – никто никуда не убежал, хотя нам обещали, что вторжение будет 15 числа, потом 16-го... Все говорили, что будут пробки на выезде из Киева, на Житомирской или Одесской трассе – а на самом деле въехать в Киев в 07:30 утра уже можно было с трудом, все ехали на работу, никто никуда не сбежал и не делся", – заявил Резников.

"Вот вам и ответ на все эти информационные полеты мысли, которые, я надеюсь, и дальше такими же полетами останутся и не превратятся в реальность", – рассказал он.

Угроза вторжения РФ

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

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16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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Напомним, посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.

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