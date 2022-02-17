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Вот это скандал! Reuters опубликовало карту с "российским" Крымом (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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17 февраля, 09:58
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Также агентство указало Газпром как один из источников
/ Фото: Коллаж: Сегодня

16 февраля информационное агентство Reuters опубликовало статью, где была размещена инфографика, на которой украинский Крым изображен как "территория Российской Федерации".

Карта и источник

Reuters в статье "Российская газовая угроза в Европе" ("Russian gas threat in Europe") использовало карту, на которой оккупированный Крым имеет такой же цвет, как и территория России.

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/ Фото: REUTERS

При этом одним из источников этой карты Reuters указало российский Газпром.

Как отмечается, под публикацией Reuters в Twitter появились возмущенные комментарии.

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Отвод войск России

РФ заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Разведка НАТО пока не подтверждает факт отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что никакого отступления не видит, а заявления России пока остаются только словами.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из Крыма. Согласно сообщению, военная техника Южного военного округа РФ отправилась к месту постоянной дислокации через Крымский мост.

Напомним, СМИ сообщают, что во время онлайн-трансляции Reuters с Майдана Независимости в Киеве под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" ночью прозвучал гимн СССР.

После этого днем в кадр с места трансляции вторгся дрон с предложением продать гараж.

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