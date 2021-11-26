Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий

Если Зеленский подпишет указ о введении военного положения, его должна будет утвердить Рада. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне сообщений украинской разведки и западных СМИ об угрозе вторжения российской армии, в Украине заговорили о вероятности введения в стране военного положения. Слухи активно обсуждают на ТВ-эфирах. Но в тоже время секретарь СНБО Алексей Данилов опровергает заявления о реальных угрозах на границе, в том числе и поступающие от нашей разведки. Так что же на самом деле происходит?

Решение уже принято?

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире телеканала "Наш" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский введет военное положение в стране в ближайшее время.

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"Зеленский планирует 1 декабря ввести военное положение в Украине на 2 месяца", – сказал Ляшко, добавив, что решение уже принято, необходимо лишь подписать указ.

Как известно, утром 1 декабря Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением к согражданам и расскажет о внутреннем и внешнем положении Украины. По словам Ляшко, во время выступления президент огласит указ о введении военного положения.

Олег Ляшко: "Зеленский планирует 1 декабря ввести военное положение в Украине на 2 месяца" / Фото: Facebook

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Как вводится военное положение

Согласно Конституции, предложение о введении военного положения президенту подает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). После того, как глава государства дает соответствующий указ, его в течении трех дней должна утвердить Рада.

Что такое военное положение

Это особый правовой режим, который вводится на территории страны или в отдельных ее регионах. Поводом для введения военного положения является:

вооруженная агрессия другого государства;

угроза нападения;

опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности.

Военное положение вводится на территории страны или в отдельных ее регионах / Фото: REUTERS

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Запреты во время военного положения

В условиях военного положения запрещается:

изменять конституцию Украины;

проводить выборы президента, Рады и органов местного самоуправления.

проводить всеукраинские и местные референдумы;

проводить забастовки, массовые собрания и акции.

Ограничения при военном положении

В условиях военного положения могут вводиться:

особые режимы работы предприятий;

комендантский час (запрет на пребывание на улицах в определенное время);

ограничение свободы передвижения людей и транспорта;

особый режим въезда и выезда из страны;

принудительное отчуждение имущества частной собственности;

использование имущества госпредприятий для нужд государства.

Также во время военного положения у граждан могут проверять документы и проводить досмотр вещей, автомобилей и жилья. В квартирах граждан могут размещать военнослужащих.

А нужно ли военное положение нам сейчас

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко считает угрозу вторжения России вполне реальной.

"Новое сосредоточение российских войск на границе нашей страны – это серьезная опасность. Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения", – уверен Романенко.

Игорь Романенко: "Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения" / Фото: Facebook

В то же время военный эксперт Олег Жданов отмечает, что, несмотря на сообщения разведки о скором вторжении российской армии, украинские вооруженные силы не ведут подготовку к обороне.

"Воинские части не приводятся в боевую готовность, не создаются стратегические запасы топлива и продуктов питания, не увеличивается финансирование ВСУ. Украинская армия не готовится к войне", – говорит "Сегодня" Жданов.

Внешняя угроза или внутренний кризис

По мнению эксперта, Россия вряд ли атакует Украину и руководство нашей страны это понимает.

"Зеленский боится вспышки массовых протестов и может ввести военное положение, чтобы обезопасить себя от нового Майдана. Многие подозревают главу его офиса Андрея Ермака в сговоре с Кремлем, по которому Украина может пойти на серьезные уступки в вопросе Донбасса. Вплоть до федерализации страны. Чтобы разъяренный народ не вышел на улицу и нужно военное положение", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: "Власти необходимо военное положение, чтобы разъяренный народ не вышел на улицы" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Вадим Карасев.

"Внешнеполитических оснований для военного положения нет. Власти необходимо купировать внутренний кризис и предотвратить массовые протесты", – говорит "Сегодня" Карасев.

Контроль над гражданами и СМИ

Как отмечает эксперт, введение военного положения установит контроль над гражданами и медиа.

"Под лозунгами о защите от вторжения людям запретят выходить на улицы, выезжать из страны, закроют границы и введут военную цензуру в СМИ, могут даже изъять медиаканалы "для нужд армии", – говорит Карасев.

Неконтролируемый хаос

Олег Жданов рассказал о едва ли не самом худшем сценарии, что может пойти не так при введении военного положения.

"В стране начнется паника. Люди будут "выносить" магазины, начнутся массовые погромы. Согласно правилам военного положения, будут введены военно-полевые суды, которые могут выносить приговор на месте, в том числе и расстрел за мародерство. Ситуация может перерасти в гражданское противостояние", – говорит Жданов.

Политолог Карасев также отмечает, что введение военного положения будет очень рискованным шагом власти.

"Это опаснее для страны, чем даже вторжение России. Народ возмутится так же, как во время принятия "диктаторских законов" 2014 года. Политический класс также этого не примет. Власть наступит на грабли Януковича и Зеленский может повторить его судьбу", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Зеленский может повторить судьбу Януковича" / Фото: Facebook

Военное положение при Порошенко

Напомним, ровно 3 года назад, 25 ноября 2018 года, действующий тогда президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение после обстрела и захвата российскими кораблями украинских катеров у Керченского пролива. Порошенко объяснил свой указ угрозой полномасштабной войны с РФ. Однако в процессе рассмотрения этого вопроса в украинском парламенте президентский указ претерпел изменения: срок военного положения сократили до месяца и ввели лишь в 10 областях Украины.

Пятого президента критиковали за принятие решения накануне выборов главы государства. Но у Порошенко настаивали, что был реальный повод принять такие меры. В любом случае выборы в 2019 году прошли без каких-либо эксцессов. Обе стороны во втором туре подтвердили их демократичность.

Ровно 3 года назад Петр Порошенко ввел в Украине военное положение. Фото: ЕРА

Чего ждать украинцам

Военное положение может превратиться в массовые протесты, то есть вызывать обратную реакцию, считает Вадим Карасев.

"Украинцы уже привыкли к многолетним страшилкам в стиле "Путин нападет", когда внешнюю угрозу украинские политики используют для отвлечения внимания от внутренних проблем в стране. Если власть пойдет на такие жесткие меры, общество может ответить не менее жесткой реакцией. А это – третий Майдан", – говорит Карасев.

В то же время политолог Сергей Быков уверен, что украинцам не следует ожидать введения военного положения в ближайшее время.

"Пока такие заявления звучат лишь от политиков, не имеющих сегодня отношения ни к структурам нацбезопасности и обороны, ни к власти. На данное время СНБО не подавал президенту предложения о необходимости введения военного положения", – подытожил Быков.

Сергей Быков: "СНБО не подавал президенту предложения о введении военного положения" / Фото: Facebook

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