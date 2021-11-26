Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій

Якщо Зеленський підпише указ про введення воєнного стану, його має затвердити Рада. Фото: колаж "Сьогодні"

На тлі повідомлень української розвідки та західних ЗМІ про загрозу вторгнення російської армії в Україні заговорили про ймовірність запровадження у країні воєнного стану. Чутки активно обговорюють на ТБ-ефірах. Але водночас секретар РНБО Олексій Данілов спростовує заяви про реальні загрози на кордоні, у тому числі й ті, що надходять від нашої розвідки. То що насправді відбувається?

Рішення вже ухвалено?

Колишній народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу НАШ заявив, що президент України Володимир Зеленський введе воєнний стану країні найближчим часом.

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"Зеленський планує 1 грудня запровадити воєнний стан в Україні на 2 місяці", – сказав Ляшко, додавши, що рішення вже ухвалено, необхідно лише підписати указ.

Як відомо, вранці 1 грудня Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді з щорічним зверненням до співгромадян та розповість про внутрішнє та зовнішнє становище України. За словами Ляшка, під час виступу президент оголосить указ про введення воєнного стану.

Олег Ляшко: "Зеленський планує 1 грудня запровадити воєнний стан в Україні на 2 місяці" / Фото: Facebook

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Як вводиться воєнний стан

Згідно з Конституцією, пропозиція щодо запровадження воєнного стану президенту подає Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Після того, як глава держави видає відповідний указ, його протягом трьох днів має затвердити Рада.

Що таке воєнний стан

Це особливий правовий режим, який запроваджується на території країни чи в окремих її регіонах. Приводом для запровадження воєнного стану є:

збройна агресія іншої держави;

загроза нападу;

небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності.

Воєнний стан вводиться на території країни або в окремих її регіонах / Фото: REUTERS

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Заборони під час воєнного стану

В умовах воєнного стану забороняється:

змінювати Конституцію України;

проводити вибори президента, Ради та органів місцевого самоврядування.

проводити всеукраїнські та місцеві референдуми;

проводити страйки, масові збори та акції.

Обмеження при воєнному стані

В умовах воєнного стану можуть вводитися:

особливі режими підприємств;

комендантська година (заборона на перебування на вулицях у певний час);

обмеження свободи пересування людей та транспорту;

особливий режим в'їзду та виїзду з країни;

примусове відчуження майна приватної власності;

використання майна держпідприємств для потреб держави.

Також під час воєнного стану у громадян можуть перевіряти документи та проводити огляд речей, автомобілів та житла. У квартирах громадян можуть розміщувати військовослужбовців.

А чи потрібний воєнний стан нам зараз

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко вважає загрозу вторгнення Росії цілком реальною.

"Нове зосередження російських військ на кордоні нашої країни – це серйозна небезпека. Україні потрібно бути готовою до оголошення воєнного стану", – упевнений Романенко.

Ігор Романенко: "Україні потрібно бути готовою до оголошення воєнного стану" / Фото: Facebook

В той же час військовий експерт Олег Жданов зазначає, що, незважаючи на повідомлення розвідки про швидке вторгнення російської армії, українські збройні сили не ведуть підготовку до оборони.

"Військові частини не наводяться у бойову готовність, не створюються стратегічні запаси палива та продуктів харчування, не збільшується фінансування ЗСУ. Українська армія не готується до війни", – каже "Сьогодні" Жданов.

Зовнішня загроза чи внутрішня криза

На думку експерта, Росія навряд атакує Україну і керівництво нашої країни це розуміє.

"Зеленський боїться спалаху масових протестів і може запровадити воєнний стан, щоб убезпечити себе від нового Майдану. Багато хто підозрює голову його офісу Андрія Єрмака у змові з Кремлем, за якою Україна може піти на серйозні поступки в питанні Донбасу. Аж до федералізації країни. Щоб розлючений народ не вийшов на вулицю і потрібен воєнний стан", – пояснює Жданов.

Олег Жданов: "Владі необхідний воєнний стан, щоб розлючений народ не вийшов на вулиці" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Вадим Карасьов.

"Зовнішньополітичних підстав для воєнного стану немає. Владі необхідно усунути внутрішню кризу і запобігти масовим протестам", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Контроль над громадянами та ЗМІ

Як зазначає експерт, запровадження воєнного стану встановить контроль над громадянами та медіа.

"Під гаслами про захист від вторгнення людям заборонять виходити на вулиці, виїжджати з країни, закриють кордони та запровадять військову цензуру у ЗМІ, можуть навіть вилучити медіаканали "для потреб армії", – каже Карасьов.

Неконтрольований хаос

Олег Жданов розповів про чи не найгірший сценарій, що може піти не так при введенні воєнного стану.

"У країні розпочнеться паніка. Люди "виноситимуть" магазини, розпочнуться масові погроми. Згідно з правилами воєнного стану, будуть введені військово-польові суди, які можуть ухвалювати вирок на місці, у тому числі й розстріл за мародерство. Ситуація може перерости у громадянське протистояння", – каже Жданов.

Політолог Карасьов також зазначає, що запровадження воєнного стану буде дуже ризикованим кроком влади.

"Це небезпечніше для країни, ніж навіть вторгнення Росії. Народ обуриться так само, як під час ухвалення "диктаторських законів" 2014 року. Політичний клас також цього не сприйме. Влада наступить на граблі Януковича і Зеленський може повторити його долю", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Зеленський може повторити долю Януковича" / Фото: Facebook

Воєнний стан при Порошенку

Нагадаємо, рівно 3 роки тому, 25 листопада 2018 року, чинний тоді президент України Петро Порошенко ввів у країні воєнний стан після обстрілу та захоплення російськими кораблями українських катерів біля Керченської протоки. Порошенко пояснив свій указ загрозою повномасштабної війни із РФ. Однак у процесі розгляду цього питання в українському парламенті президентський указ зазнав змін: строк воєнного стану скоротили до місяця та запровадили лише у 10 областях України.

П'ятого президента критикували за ухвалення рішення напередодні виборів глави держави. Але у Порошенка наполягали, що була реальна нагода вжити таких заходів. У будь-якому випадку вибори 2019 року пройшли без будь-яких ексцесів. Обидві сторони у другому турі підтвердили їхню демократичність.

Рівно 3 роки тому Петро Порошенко запровадив в Україні воєнний стан. Фото: ЕРА

Чого чекати українцям

Воєнний стан може перетворитися на масові протести, тобто викликати зворотну реакцію, вважає Вадим Карасьов.

"Українці вже звикли до багаторічних страшилок у стилі "Путін нападе", коли зовнішню загрозу українські політики використовують для відвернення уваги від внутрішніх проблем у країні. Якщо влада піде на такі жорсткі заходи, суспільство може відповісти не менш жорсткою реакцією. А це – третій Майдан", – каже Карасьов.

В той же час політолог Сергій Биков впевнений, що українцям не слід очікувати запровадження воєнного стану найближчим часом.

"Поки що такі заяви звучать лише від політиків, які сьогодні не мають відношення ні до структур нацбезпеки та оборони, ні до влади. Наразі РНБО не подавала президентові пропозиції щодо необхідності запровадження воєнного стану", – підсумував Биков.

Сергій Биков: "РНБО не подавала президентові пропозиції щодо запровадження воєнного стану" / Фото: Facebook

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