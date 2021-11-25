П'ять причин для військового вторгнення в Україну, підготовлені Росією

Для аргументації нападу Москва намацує штучний привід

Вторгнення армії РФ в Україну може відбутися на початку наступного року. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні та країнах Заходу все активніше говорять про вторгнення російської армії, що може статися на початку наступного року. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які причини можуть спонукати Кремль розв'язати війну з Україною і який потрібний Москві привід для атаки.

Що кажуть українські розвідники

Атака військ РФ може статися наприкінці січня – на початку лютого. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times.

Реклама

За його словами, біля українського кордону перебувають понад 90 тисяч військовослужбовців РФ. Буданов також надав виданню схему ймовірного наступу.

Кирило Буданов: "Атака військ РФ може відбутися наприкінці січня – на початку лютого". Фото: колаж "Сьогодні"

Про що попереджають на Заході

Видання Bloomberg, посилаючись на дані американських розвідників, інформує, що Росія розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків.

Реклама

"Розвідка США попередила європейських союзників, що "залишилося мало часу" для того, щоб завадити Росії розпочати воєнні дії в Україні", – пише The New York Times.

У Росії заявили про "провокацію"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці заяви "нагнітанням істерики" та спробою провокації. Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський також спростував повідомлення щодо підготовки Росією нападу на Україну.

"Ні, не плануємо і ніколи не планували", – заявив Полянський журналістам.

Реклама

Однак дипломат все ж таки зазначив, що мирна позиція Кремля збережеться доти, доки Росія "не зазнає провокацій від України чи когось іще". У такому разі вхід на територію сусідньої держави стане "питанням захисту суверенітету РФ".

Дмитро Полянський: "Вхід на територію сусідньої держави стане питанням захисту суверенітету РФ". Фото: riafan.ru

"Захист суверенітету РФ"

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що входження військових кораблів ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) та USS Porter в акваторію Чорного моря вказує на спробу Америки загрожувати Росії війною. За її словами, навчання ВМС США – це лише прикриття. Насправді у Вашингтоні нібито хочуть розробити план військових дій на території України.

Марія Захарова: "У Вашингтоні хочуть розробити план військових дій на території України" / Фото: МЗС Росії

На думку військового експерта Олега Жданова, заява Полянського про "захист суверенітету РФ" стосується саме питання перебування військових кораблів США у Чорному морі.

"Росія вважає Крим своєю територією і дає зрозуміти, що зазіхання на півострів буде посяганням на територіальну цілісність РФ", – каже Жданов.

Нестача води в Криму

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв вважає, що Росія може вторгнутися в Україну через нестачу води в окупованому Криму.

"Питної води на півострові могло б вистачити для задоволення потреб місцевого населення. Однак підконтрольна Росії влада Криму вважає за краще витрачати її на промислові та військові потреби, що призводить до серйозної кризи", – розповідав Барієв в інтерв'ю виданню Крим. Реалії.

За його словами, з початку анексії РФ намагалася домогтися від України відновлення подачі води на півострів Північно-Кримським каналом.

"2014 року російські військові намагалися захопити коридор у Крим на суходолі, зокрема доступ до Каховського водосховища. Тоді вдалося зупинити їхнє просування на рівні Маріуполя", – каже Барієв, зазначаючи, що Москва може повторити спробу.

Ескендер Барієв: "Росія може вторгнутися в Україну через брак води в Криму" Фото: uacrisis.org

Іноземні військові бази в Україні

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що розміщення військових баз НАТО та ЄС на території України може стати приводом для прояву російської агресії.

"Якщо бази офіційно розмістяться в Україні, це може стати причиною вторгнення", – каже Романенко.

Штучний привід для початку війни

Водночас експерт упевнений, що для аргументації вторгнення в Україну Росія може створити штучний привід.

"Є такий юридичний термін часів римського права Сasus belli – формальний привід для оголошення війни. Росія може знайти кілька причин для вторгнення. Наприклад, 1939 року після обстрілу радянських прикордонників фінськими солдатами почалася війна СРСР із Фінляндією. Як з'ясувалося пізніше, обстріл вчинили самі росіяни. Так само Росія розв'язала війну в Грузії у 2008 році", – каже Романенко.

Ігор Романенко: "Росія може створити штучний привід для вторгнення в Україну" / Фото: Facebook

Генерал-лейтенант у відставці припускає, що Росія може використати такий сценарій і на Донбасі.

"Можуть влаштувати провокацію, нібито Україна застосувала заборонену Мінськими угодами зброю. Звинуватити у порушенні домовленостей та розпочати війну", – каже Романенко.

"Захист" російських громадян

За словами генерала, Москва може розпочати вторгнення і прикриваючись "захистом громадян Росії".

"Масова роздача в ОРДЛО російських паспортів. Так зване керівництво "Л/ДНР" звернулося до Росії з проханням призвати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом на непідконтрольній Україні території та отримало на це згоду. Це дає Росії привід заявляти про необхідність захисту своїх громадян, які перебувають на Донбасі", – пояснює Романенко.

Росія може заявити про необхідність захисту своїх громадян на Донбасі / Фото: Facebook

Чи потрібний Росії привід, щоб розпочати війну

На думку Олега Жданова, для вторгнення в Україну Росії не потрібні офіційні причини.

"Росія нахабно вторглася до Криму, Придністров'я, Сирії і ні перед ким не звітувала. Кремль не вважає за потрібне пояснювати світовій спільноті причини. Єдиний важливий для Москви привід – порятунок "руского міра". Як заявляв Путін: "Кордон Росії ніде не закінчується. Росія – там, де є росіяни". Ця фраза і є основним поясненням можливого вторгнення армії РФ на територію будь-якої країни, зокрема України", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Кремль не вважає за потрібне пояснювати світовій спільноті причини вторгнення" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи чекати нам на вторгнення армії РФ, чи захистять Україну міжнародні партнери і чи не розпочнеться нова війна.

Також ми повідомляли, що Москва може атакувати Україну за допомогою бойових літаків. Чи зможе ЗСУ протистояти ударам з повітря – читайте у нашій статті.