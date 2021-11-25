Военное положение с 1 декабря: Зеленского заподозрили в подготовке радикального сценария

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается 1 декабря ввести военное положение.
Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.
"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение в Украине на два месяца. Это делается с одной целью – контроль за СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия", – сказал Ляшко.
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Политик связал это с протестами по экономической и международной политике власти.
"Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране. Потому что люди сегодня собираются и протестуют против государственной измены, экономической и международной политики власти", – сказал он.
Напомним, 1 декабря Зеленский выступит в Верховной Раде перед нардепами. Он будет говорить о внутреннем и внешнем положении нашего государства. Возможно, президент затронет в своем послании угрозу полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к вторжению России – помимо армии, уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор агрессору.
- Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.
- Также в Раде озвучили план действий на случай вторжения России в Украину.