Видео с Трухиным после ДТП отправили в НАБУ

Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"
Видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП, в котором фигурирует нардеп Александр Трухин, передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook.
"По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся у редакции видеоматериалы", – написал он.
Что известно о ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). В ГБР не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.
- Накануне СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии был нардеп.
- В свою очередь в ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.