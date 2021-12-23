Вашингтон не готов дать гарантии безопасности России – посол США

Посол США в Москве Джон Салливан заверил, что его страна продолжит стоять на своих принципах / Коллаж "Сегодня"
Несмотря на то, что Россия требует срочный ответ от Соединенных Штатов по гарантиям своей безопасности, американцы предлагают подождать и сначала обсудить обеспокоенность Кремля с партнерами по НАТО.
Такой сценарий рассказал российскому изданию "Коммерсант" посол США в Москве Джон Салливан.
Фундаментальные ценности
"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", – подчеркнул дипломат.
Джон Салливан также сказал, что диалог может быть, но на компромисс по ключевым ценностям Вашингтон не пойдет.
"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий, и с президентом Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс", – отметил посол США.
Одни отказы
- Заявление Джона Салливана совпало со словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме 23 декабря.
- Представительница Белого дома заявила, что США не принимают предложение России по предоставлению ей гарантий безопасности относительно нерасширения НАТО на восток.
- НАТО не обещало России, что не будет расширения на восток. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 декабря.
- При этом США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе, готовят собственный список, где будут перечислены действия РФ, которые вызывают обеспокоенность у Запада.
- А пока все обсуждают юридические гарантии Кремлю от расширения НАТО, генерал Пентагона Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск Альянса в Румынии и Болгарии.