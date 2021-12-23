Вашингтон не готовий дати гарантії безпеки Росії – посол США

Посол США у Москві Джон Салліван запевнив, що його країна продовжить стояти на своїх принципах / Колаж "Сьогодні"
Незважаючи на те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів з гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати і спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами по НАТО.
Такий сценарій розповів російському виданню " Комерсант" посол США в Москві Джон Салліван.
Фундаментальні цінності
"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, так що це просто неможливо", – наголосив дипломат.
Джон Салліван також сказав, що діалог може бути, але на компроміс щодо ключових цінностей Вашингтон не піде.
"Ми готові вступити в діалог і дискусію з російською стороною, але російська влада точно знає з досвіду своїх відносин із США протягом десятиліть, і з президентом Байденом зокрема, що у нас є фундаментальні цінності, стосовно яких ми не підемо на компроміс", – наголосив посол США.
Одні відмови
- Заява Джона Саллівана співпала зі словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Білому домі 23 грудня.
- Представниця Білого дому заявила, що США не приймають пропозицію Росії щодо надання їй гарантій безпеки щодо нерозширення НАТО на схід.
- НАТО не обіцяло Росії, що не буде розширення на схід. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 23 грудня.
- При цьому США у відповідь на список вимог Росії щодо гарантій безпеки в Європі, готують власний список, де буде перераховано дії РФ, які викликають стурбованість у Заходу.
- А поки всі обговорюють юридичні гарантії Кремлю від розширення НАТО, генерал Пентагону Тод Волтерс, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ОВС) НАТО в Європі, запропонував розширити присутність військ Альянсу в Румунії та Болгарії.