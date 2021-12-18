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Наперекор Кремлю. НАТО может расширить контингент в Румынии и Болгарии – Spiegel

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 декабря, 21:04
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Американский генерал Тод Уолтерс призвал усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии
Уолтерс подчеркнул, что расширение миссии НАТО на юго-восточном фланге служит "гарантией безопасности для государств-партнеров". Коллаж "Сегодня"
Уолтерс подчеркнул, что расширение миссии НАТО на юго-восточном фланге служит "гарантией безопасности для государств-партнеров". Коллаж "Сегодня"

Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск альянса в Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

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Войска НАТО в Румынии и Болгарии

Как сообщает журнал, Уолтерс сделал это предложение альянсу в секретной видеосвязи с военными начальниками стран-партнеров недавно. Речь идёт о формировании в двух восточноевропейских странах воинских контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.

Предложение о расширении присутствия НАТО сделано в связи с ростом численности войск РФ на границе с Украиной, утверждает издание. Уолтерс подчеркнул в ходе встречи, что расширение миссии НАТО на юго-восточном фланге "не представляет собой провокации", а служит "гарантией безопасности для государств-партнеров".

Путин не хочет пускать Украину в НАТО

Недавно президент РФ Владимир Путин потребовал от США дать России гарантии нерасширения НАТО на Восток, то есть не принимать Украину в Альянс, а взамен якобы готов прекратить военную эскалацию вокруг нашей страны.

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7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину. Позже Байден объяснил свою позицию Зеленскому по НАТО.

16 декабря в Брюсселе президент Украины встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили и перспективы членства нашей страны в Альянсе, и войска РФ вблизи украинских границ. Зеленский обратился к НАТО из-за угроз России.

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