В Украине введут военное положение? Депутатам запретили покидать Украину

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Нардепам от "Слуги народа" было запрещено покидать территорию страны. Об этом в Facebook написал нардеп Александр Дубинский.

"Депутатам СН сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – написал он.

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В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук не исключил, что будет введено военное положение в стране.

"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение", – написал он.

Сегодня руководители фракций и групп Верховной Рады должны провести закрытое заседание с руководством силовых структур.

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Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович прокомментировал сообщение Дубинского и отметил, что запретили покидать страну не только представителям партии СН, а и многих другим депутатам.

Иностранцы покидают Украину