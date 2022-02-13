В Украине введут военное положение? Депутатам запретили покидать Украину

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Нардепам от "Слуги народа" было запрещено покидать территорию страны. Об этом в Facebook написал нардеп Александр Дубинский.
"Депутатам СН сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – написал он.
В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук не исключил, что будет введено военное положение в стране.
"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение", – написал он.
Сегодня руководители фракций и групп Верховной Рады должны провести закрытое заседание с руководством силовых структур.
Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович прокомментировал сообщение Дубинского и отметил, что запретили покидать страну не только представителям партии СН, а и многих другим депутатам.
Иностранцы покидают Украину
- Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну.
- США, Великобритания и Австралия эвакуировали своих дипломатов из Украины.
- Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.
- 11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.
- 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатов. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.
- Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны.
- 13 февраля Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из-за угрозы вторжения России в Украину.