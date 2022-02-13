В Україні запровадять воєнний стан? Депутатам заборонили покидати Україну

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Нардепам від "Слуги народу" було заборонено залишати територію країни. Про це у Facebook написав нардеп Олександр Дубинський.
"Депутатам СН сьогодні з опівночі заборонено залишати країну", – написав він.
Водночас екснардеп Ігор Мосійчук не виключив, що в країні буде запроваджено воєнний стан.
"Очевидно, у понеділок – вівторок в Україні буде запроваджено воєнній стан", – написав він.
Сьогодні керівники фракцій та груп Верховної Ради мають провести закрите засідання з керівництвом силових структур.
Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович прокоментував повідомлення Дубинського та зазначив, що заборонили залишати країну не лише представникам партії СН, а й багатьом іншим депутатам.
Іноземці покидають Україну
- Через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни.
- США, Велика Британія та Австралія евакуювали своїх дипломатів із України.
- Крім того, влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян покинути Україну.
- 11 лютого Ізраїль порадив своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.
- 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низці дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів.
- Також з України розпочали їхати російські дипломати та співробітники консульств. Москва вирішила піти тим самим шляхом, що деякі західні країни.
- 13 лютого Німеччина, Канада та Австралія перенесли свої консульства через загрозу вторгнення Росії в Україну.