В Україні запровадять воєнний стан? Депутатам заборонили покидати Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардепам від "Слуги народу" було заборонено залишати територію країни. Про це у Facebook написав нардеп Олександр Дубинський.

"Депутатам СН сьогодні з опівночі заборонено залишати країну", – написав він.

Реклама

Водночас екснардеп Ігор Мосійчук не виключив, що в країні буде запроваджено воєнний стан.

"Очевидно, у понеділок – вівторок в Україні буде запроваджено воєнній стан", – написав він.

Сьогодні керівники фракцій та груп Верховної Ради мають провести закрите засідання з керівництвом силових структур.

Реклама

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович прокоментував повідомлення Дубинського та зазначив, що заборонили залишати країну не лише представникам партії СН, а й багатьом іншим депутатам.

Іноземці покидають Україну