В Раде придумали наказание для Третьяковой за "врага Полякова"

Третьякову могут временно выгнать из парламента. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой отстранить свою коллегу нардепа Галину Третьякову на пять дней от участия в пленарных заседаниях из-за ее слов в адрес умершего Антона Полякова. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, Третьякова позволила себе очень неосторожные высказывания.

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"Я извинился перед всеми своими коллегами и перед избирателями за такие высказывания. И мы сегодня подписали от всей фракции письмо в регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили на пять дней от пленарных заседаний", – сказал Арахамия.

В свою очередь глава депутатской группы "За будущее" (в которую входил и Поляков) Тарас Батенко хочет еще большего – отозвать Третьякову с должности главы комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

"Такое дерзкое поведение (Третьяковой. – Ред.) не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", на главу ВР и главу регламентного комитета по отзыву Третьяковой с должности главы профильного комитета. И также со всеми фракциями, и тут уже со "Слугой народа", мы подписали об отстранении ее на пять дней от участия в пленарных заседаниях. Ждем решения регламентного комитета. Мы шокированы поведением госпожи Третьяковой, и, я считаю, она недостойна быть народным депутатом Украины", – сказал нардеп.

Как мы уже писали, "слуга народа" никак не угомонится – опубликована ее новая переписка в чате фракции относительно Полякова.

Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.

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Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.

Что известно об Антоне Полякове