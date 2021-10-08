У Раді придумали покарання для Третьякової за "ворога Полякова"

Третьякову можуть тимчасово вигнати з парламенту. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" звернулися в регламентний комітет з проханням відсторонити свою колегу нардепа Галину Третьякову на п'ять днів від участі у пленарних засіданнях через її слова на адресу померлого Антона Полякова. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання.

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"Я вибачився перед усіма своїми колегами і перед виборцями за такі висловлювання. І ми сьогодні підписали від всієї фракції лист в регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули і відсторонили на п'ять днів від пленарних засідань", – сказав Арахамія.

У свою чергу глава депутатської групи "За майбутнє" (до якої входив і Поляков) Тарас Батенко хоче ще більшого – відкликати Третьякову з посади голови комітету ВР з питань соцполітики і захисту прав ветеранів.

"Така зухвала поведінка (Третьякової. – Ред.) не могла бути проігнорованою. Ми зібрали підписи всіх глав фракцій і депутатських груп у парламенті, крім "Слуги народу", на главу ВР і главу регламентного комітету щодо відкликання Третьякової з посади глави профільного комітету. І також з усіма фракціями, і тут вже зі "Слугою народу", ми підписали про відсторонення її на п'ять днів від участі у пленарних засіданнях. Чекаємо рішення регламентного комітету. Ми шоковані поведінкою пані Третьякової, і, я вважаю, вона не достойна бути народним депутатом України", – сказав нардеп.

Як ми вже писали, "слуга народу" ніяк не вгамується – опубліковано її нове листування в чаті фракції щодо Полякова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.

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Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.

Що відомо про Антона Полякова