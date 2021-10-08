"Еще вчера видел Антона…". Как депутаты отреагировали на смерть Полякова

Народные депутаты из разных политических сил и внефракционные выражают слова скорби в связи со смертью их коллеги Антона Полякова и рассчитывают на объективное расследование причин кончины политика. Как отреагировали народные избранники на смерть Полякова – читайте ниже.
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным", – именно он первым сообщил о смерти депутата.
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"Слуга народа"
Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук выразила соболезнования от имени фракции семье и близким народного депутата
"Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата", – заявила она.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
"Соболезнования всем родным и близким. Еще вчера видел Антона. Не могу в это поверить. Таким был мой последний эфир с Антоном Поляковым буквально в этот понедельник. Общались на "Украина24" о "слугах", конвертах за голосование и круговой поруке депутатов. Покойся с миром, Антон. Запомним тебя таким", – написал он и показал видео.
"Слуга народа" Юлия Гришина
По ее словам, Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом, на здоровье не жаловался, но не исключает, что смерть могла быть связана с политической деятельностью.
"Антону было только 33 года, он был молодым и очень активным человеком. Это большая трагедия. Я слышала те версии, которые выдвигали коллеги, о том, что он активно высказывался против действующей власти. В каждой фракции есть люди, которые выступают против власти, поэтому сейчас несправедливо и некорректно говорить такие вещи. Версий может быть очень много, нам всем нужно дождаться официальной версии", – сказала нардеп в эфире Украина 24.
Внефракционный Евгений Шевченко
"Умер народный депутат Антон Поляков. Он был избран на Черниговщине. До этого случая, так же был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко – от той же Черниговщины".
"Слуга народа" Максим Бужанский
"Не могу найти слов, но чудовищная новость о смерти Антона Полякова – правда. Мои соболезнования близким".
Экс-"слуга народа", генпрокурор Ирина Венедиктова
"Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", – написала она.
Верховная Рада
Сразу после открытия планерного заседания депутаты почтили память Полякова минутой молчания.
Глава депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко
"Правдивый, правдолюб, рафинировано порядочный и честный. Который, как многие из вас, ворвался в стены парламента, чтобы творить добро, только он по-своему понимал это добро. Это цена украинской политики – его смерть … С богом покойся наш товариш и друг, вечная тебе память", – сказал депутат.
Что известно об Антоне Полякове
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
- 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.
Читайте подробней о том, кто такой Антон Поляков и чем он запомнился в политике.