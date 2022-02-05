Украина собрала новую "антигитлеровскую коалицию", а в роли Гитлера – Путин

Западная помощь может помешать планам Путина / Фото: Коллаж: Сегодня
Агрессия России против Украины объединила весь западный мир в союз, подобный антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны.
Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".
"Со времен Второй мировой войны у нас образовалась беспрецедентная по-новому "антигитлеровская коалиция" мирового масштаба. Только в роли Гитлера 21-го века у нас выступает российский президент. Эта беспрецедентность мировой поддержки – это новая реальность. Это даже цинично прозвучит – подарок времени или истории сейчас перед Украиной открывается", – считает журналист Остап Дроздов.
При этом журналист отметил "угнетающее несоответствие между тем, что происходит на мировом уровне, и тем, что сидит в голове у нашего руководителя государства, который отвечает за внешнеполитическую доктрину".
"Есть мировая поддержка и есть какая-то нездоровое канализирование этих усилий со стороны украинского президента", – заявил он.
Западная помощь Украине может остановить Кремль
Российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что международная поддержка Украины способна разрушить планы президента РФ Владимира Путина.
"Проявление этой солидарности, во-первых, сопровождается решениями об оказании реальной военной помощи в вооружениях, которая затруднит российскую агрессию. Во-вторых – это морально-политическая солидарность, показывающая, что мир не будет спокойно наблюдать", – объяснил он.
По словам Пионтковского, "даже при Сталине сопротивление украинского народа продолжалось 8 лет при полном равнодушии окружающего мира".
"Как они (Россия – ред.) собираются при современных средствах информации и коммуникации в прямом эфире на глазах у всего мира проводить эту оккупацию?.. Я думаю, что все-таки и солидарность международного сообщества, и готовность украинского народа к сопротивлению остановят эти безумные планы", – подчеркнул политолог.
Военная помощь Украине
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- 4 февраля Канада отправила в Украину транспортный самолет с грузом нелетального военного оборудования. Помощь включает в себя бронежилеты, средства для перевозки грузов, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы, приборы для ведения наблюдения.