Україна зібрала нову "антигітлерівську коаліцію", а у ролі Гітлера – Путін

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Агресія Росії проти України об'єднала весь західний світ у союз, подібний до антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни.
Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".
"З часів Другої світової війни у нас утворилася безпрецедентна по-новому "антигітлерівська коаліція" світового масштабу. Тільки у ролі Гітлера 21-го століття у нас виступає російський президент. Ця безпрецедентність світової підтримки – це нова реальність. Це навіть цинічно прозвучить – подарунок часу або історії зараз перед Україною відкривається", – вважає журналіст Остап Дроздов.
Водночас журналіст наголосив на "пригнічувальній невідповідності між тим, що відбувається на світовому рівні, і тим, що сидить у голові у нашого керівника держави, який відповідає за зовнішньополітичну доктрину".
"Є світова підтримка і є якась нездорова каналізація цих зусиль з боку українського президента", – заявив він.
Західна допомога Україні може зупинити Кремль
Російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що міжнародна підтримка України здатна зруйнувати плани президента РФ Володимира Путіна.
"Прояв такої солідарності, по-перше, супроводжується рішеннями про надання реальної військової допомоги в озброєннях, яка ускладнить російську агресію. По-друге, це морально-політична солідарність, яка показує, що світ не буде спокійно спостерігати", – пояснив він.
За словами Піонтковського, "навіть за Сталіна опір українського народу тривав 8 років при повній байдужості навколишнього світу".
"Як вони (Росія – Ред.) збираються за сучасних засобів інформації та комунікації в прямому ефірі на очах у всього світу проводити цю окупацію?.. Я думаю, що все ж і солідарність міжнародної спільноти, і готовність українського народу до опору зупинять ці шалені плани", – наголосив політолог.
Військова допомога Україні
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. До того ж, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- До того ж, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- 4 лютого Канада відправила в Україну транспортний літак з вантажем нелетального військового обладнання. Допомога включає бронежилети, засоби для перевезення вантажів, біноклі, лазерні далекоміри, металодетектори, прилади для ведення спостереження.