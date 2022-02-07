"Светит" ли Петрику подозрение за скрытое видео с Трухиным – в ГБР дали ответ

Патрульный Сергей Петрик. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова заявила, что патрульного Сергея Петрика, который выезжал на ДТП с Александром Трухиным, вызвали на допрос в качестве свидетеля и не собирается сообщать ему о подозрении.

Об этом она сказала во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".

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"Указанный полицейский сегодня (7 февраля – Ред.) вызван в Государственное бюро расследований как свидетель, чтобы узнать у него все детали, информацию, которую он сообщил журналистам "Украинской правды", которая вышла в эфире, но не сообщил Государственному бюро расследований, когда находился на первом допросе у следователей. Никаких намерений сообщать о подозрении полицейскому у следователей ГБР пока нет", – сказала Чиканова.

Отметим, патрульный Петрик не скрывал видео. По его словам, нагрудные камеры сдаются в конце дежурства под роспись и дальше он не имел доступа ни к ним, ни к видео.

Что известно о ДТП с Трухиным?