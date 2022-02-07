Чи "світить" Петрику підозра за приховане відео з Трухіним – у ДБР дали відповідь

Патрульний Сергій Петрик. Фото: колаж "Сьогодні"
Спікер Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Чиканова заявила, що патрульного Сергія Петрика, який виїжджав на ДТП з Олександром Трухіним, викликали на допит як свідка і не збираються повідомляти йому про підозру.
Про це вона сказала під час брифінгу, який транслював телеканал Україна 24 ".
"Вказаний поліцейський сьогодні (7 лютого – Ред.) викликаний до Державного бюро розслідувань як свідок, щоб дізнатися у нього про всі деталі, інформацію, яку він повідомив журналістам "Української правди", яка вийшла в ефірі, але не повідомив Державному бюро розслідувань, коли перебував на першому допиті у слідчих. Жодних намірів повідомляти про підозру поліцейському у слідчих ДБР поки немає", – сказала Чиканова.
Зазначимо, патрульний Петрик не приховував відео. За його словами, нагрудні камери здаються наприкінці чергування під розпис і надалі він не мав доступу ані до них, ані до відео.
Що відомо про ДТП із Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей. Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки й скласти депутатський мандат.
- Крім того, голова МВС Денис Монастирський відповів, чи просив депутат Трухін "відмазати" його. А патрульний Сергій Петрик розповів, що не мав доступу до відео після ДТП з Олександром Трухіним, а також він не бачив сумки з грошима у багажнику депутата.