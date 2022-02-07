Чи "світить" Петрику підозра за приховане відео з Трухіним – у ДБР дали відповідь

Патрульний Сергій Петрик. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Чиканова заявила, що патрульного Сергія Петрика, який виїжджав на ДТП з Олександром Трухіним, викликали на допит як свідка і не збираються повідомляти йому про підозру.

Про це вона сказала під час брифінгу, який транслював телеканал Україна 24 ".

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"Вказаний поліцейський сьогодні (7 лютого – Ред.) викликаний до Державного бюро розслідувань як свідок, щоб дізнатися у нього про всі деталі, інформацію, яку він повідомив журналістам "Української правди", яка вийшла в ефірі, але не повідомив Державному бюро розслідувань, коли перебував на першому допиті у слідчих. Жодних намірів повідомляти про підозру поліцейському у слідчих ДБР поки немає", – сказала Чиканова.

Зазначимо, патрульний Петрик не приховував відео. За його словами, нагрудні камери здаються наприкінці чергування під розпис і надалі він не мав доступу ані до них, ані до відео.

Що відомо про ДТП із Трухіним?