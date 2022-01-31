"Султан", предлагавший решить вопрос с Путиным: Эрдоган едет в Украину

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 31 января, передает Укринформ.

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"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", – сказал Кулеба.

Ранее сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук сообщил, что визит Эрдогана в Киев пройдет 3 февраля. Эта дата приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

По данным турецких СМИ, Эрдоган отправится в Украину с большой делегацией. Он будет со своим коллегой Владимиром Зеленским председательствовать на 10-м заседании Стратегического совета. Ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. В частности, это соглашения оборонного характера.

Турция хочет помирить Украину и Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Киевом и Москвой после наращивания Россией войск у границ Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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Эрдоган считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.

Он предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина, причем с глазу на глаз. У Путина не заинтересовались этим предложением.

Кроме того, Турцияпредложила проводить в Стамбуле заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.