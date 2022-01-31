"Султан", який пропонував вирішити питання з Путіним: Ердоган їде в Україну

Ердоган проведе переговори із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня, передає Укрінформ.

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"Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", – сказав Кулеба.

Раніше співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Туреччиною Роман Грищук повідомив, що візит Ердогана в Київ відбудеться 3 лютого. Ця дата приурочена до 30-х роковин встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган вирушить в Україну з великою делегацією. Він зі своїм колегою Володимиром Зеленським головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради. Очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди і меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зокрема, це угоди оборонного характеру.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв про готовність стати посередником у врегулюванні напруженості між Києвом та Москвою після скупчення Росією військ біля кордонів України. У відповідь на це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського схвалюють бажання президента Туреччини.

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Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одне з одним.

Він запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому сам на сам. У Путіна не зацікавилися цією пропозицією.

Крім того, Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.