США готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: коллаж "Сегодня"
США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе, готовят собственный список, в котором перечислят действия РФ, которые вызывают обеспокоенность.
Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Лига.
"Россия положила на стол список действий США и НАТО, которые вызывают у нее обеспокоенность. Мы собираемся положить на стол свой список действий России, которые беспокоят нас, и которые, как мы считаем, вредят нашим общим интересам и общим ценностям. Общим с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал он..
По словам Прайса, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Салливан сообщил ему, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по множеству каналов, включая Совет НАТО-Россия, ОБСЕ. Эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами.
"Разговоры США с Россией о безопасности в Европе без участия европейских союзников и партнеров проводиться не могут", – подчеркнул Прайс.
Он отметил, что эти обсуждения должны учитывать контекст продолжающейся агрессии России против Украины.
Как подчеркнул представитель Госдепа США, международный порядок таков, что ни одна страна, сколь бы большой, сильной, хорошо вооруженной, имеющей ядерное оружие она ни была – не имеет права изменять границы стран меньшего размера, а также запугивать их и оказывать давление, преследуя собственные интересы.
Что известно?
- 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
- 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.
- Каждый день в Москве выдвигают новые условия. Теперь там хотят, чтобы договор о гарантиях безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.
- Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
- Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.