США готові говорити про НАТО з Кремлем за однієї умови

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Фото: колаж "Сьогодні"
США у відповідь на список вимог Росії щодо гарантій безпеки у Європі готують власний список, у якому перерахують дії РФ, що викликають занепокоєння.
Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Ліга.
"Росія поклала на стіл список дій США та НАТО, які викликають у неї занепокоєння. Ми збираємося покласти на стіл свій список дій Росії, які непокоять нас, і які, як ми вважаємо, шкодять нашим спільним інтересам та спільним цінностям. Спільним із нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказав він..
За словами Прайса, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поговорив із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.
Салліван повідомив, що США готові обговорювати ситуацію на дипломатичному рівні багатьма каналами, включно з Радою НАТО-Росія та ОБСЄ. Ці обговорення мають відбуватися спільно з європейськими союзниками та партнерами.
"Розмови США з Росією про безпеку в Європі без участі європейських союзників та партнерів проводитися не можуть", – наголосив Прайс.
Він зазначив, що ці обговорення повинні враховувати контекст агресії Росії, що триває, проти України.
Як підкреслив представник Держдепу США, міжнародний порядок такий, що жодна країна, якою б великою, сильною, добре озброєною, яка мала ядерну зброю, вона не була – не має права змінювати межі країн меншого розміру, а також залякувати їх та чинити тиск, переслідуючи власні інтереси.
Що відомо?
- 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У докорінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав – учасниць ОБСЄ "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших".
- 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
- Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.
- Естонія першою заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
- Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.