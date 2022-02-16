Совбез ООН должен рассмотреть вопрос признания "Л/ДНР" — Кулеба

Украина хочет услышать оценку ООН по поводу инициативы российских коммунистов / Коллаж "Сегодня"
17 февраля Украина предложила обсудить на Совете безопасности ООН вопрос о возможном признании Россией так называемых "Л/ДНР", образовавшихся на территории нашей страны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
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"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", — сообщил Кулеба.
После демонстративного голосования 15 февраля Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы по поводу дальнейшей судьбы Минских договоренностей. Однако встреча была сорвана – на нее не перешли представители РФ.
Развитие событий
- Мировые лидеры раскритиковали решение Госдумы, считая что это будет тупик в дальнейших переговорах.
- Вашингтон сделал резкое заявление и предупредил Москву о санкциях в случае принятия позитивного решения.
- Президент РФ Владимир Путин пока не сообщил, будет ли признавать сепаратистские образования. Он считает, что раз этого хочет российский народ, этот вопрос может стоять на повестке дня.
- МИД Украины отметил, что у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.